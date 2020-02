Pellegrini, domani visite a Villa Stuart: in dubbio per il Gent

Lorenzo Pellegrini nella partita contro il Lecce non è rientrato in campo nella ripresa: Fonseca lo ha cambiato per Justin Kluivert. Il numero 7 giallorosso ha riportato un indurimento al flessore della coscia sinistra, costringendolo al forfait, nei secondi 45 minuti di gioco, a scopi precauzionali. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella giornata di domani è prevista a Villa Stuart una risonanza di controllo per valutare l’entità del problema. Pellegrini rimane dunque in dubbio per la sfida di ritorno contro il Gent, valida per i sedicesimi di ritorno dell’Europa League.