Primavera, Estrella: “Siamo la Roma, non possiamo prendere tutti questi gol in pochi minuti”

Felipe Estrella, attaccante della Roma Primavera, al termine della gara pareggiata 3-3 contro il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV. Queste le sue parole:

Il tuo gol non è bastato

Sono contento del gol, ma il risultato non è quello che vogliamo, vorrei fare di più. Un attaccante deve fare gol, ma noi in settimana lavoriamo bene e non possiamo perdere così.

Cosa è successo oggi?

Una cosa che non può succedere, abbiamo preso due gol di fila, dobbiamo lavorare di più in settimana. Siamo la Roma e non possiamo prendere tutti questi gol in pochi minuti.