Primavera, Roma-Napoli 1-0. Trasciani porta in vantaggio i giallorossi – LIVE

La Roma Primavera torna a giocare in campionato dopo aver sfiorato la finale di Coppa Italia perdendo in semifinale contro l’Hellas Verona. Questo pomeriggio al Tre Fontane arriva il Napoli. Alberto De Rossi si affida al consueto 4-3-3. In porta c’è Zamarion, linea difensiva formata da Calafiori, Bianda, Parodi e Trasciani. In mediana spazio a Simonetti con Nigro e Tripi mezzali. Infine Estrella guida il tridente d’attacco completato da D’Orazio e Zalewski.

LA CRONACA

IL PRIMO TEMPO

7′ – Ancora Zalewski. Grandissima occasione per il vantaggio giallorosso. Bel cross di Calafiori per il polacco che tutto solo sul secondo palo non riesce ad inquadrare la porta.

5′ – Alberto De Rossi si alza dalla panchina per dare le prime indicazioni tattiche ai suoi: il mister vuole fin da subito la massima concentrazione nei movimenti offensivi.

2′ – Subito Roma. Parodi scappa via e serve in profondità Zalewski. Il polacco ci prova con un bel tiro a giro sul secondo palo: la sua conclusione però esce di poco a lato.

0′ – Inizia la gara al Tre Fontane.

TABELLINO

AS ROMA (4-3-3): Zamarion; Calafiori, Bianda, Parodi, Trasciani (C); Nigro, Simonetti, Tripi; D’Orazio, Estrella, Zalewski.

A disposizione: Boer, Plesnierowicz, Buttaro, Semeraro, Bove, Darboe, Ciervo, Bamba, Satriano, Milanese, Astrologo, Tomassini.

Allenatore: De Rossi.

SSC NAPOLI (4-3-3): Idasiak; Zanon, Zanoli (C), D’Onofrio, Costanzo; Sami, Ceparano, Marrazzo; Vrikkis, Vianni, Labriola.

A disposizione: Mancini, Potenza, Tsoungui, Mamas, Virgilio, D’Amato, Cavallo, Cioffi, Bozhanaj.

Allenatore: Angelini.

Arbitro: Costanza di Agrigento.

Assistenti: Nuzzi e Garzelli.

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: