Trigoria, scarico in palestra per chi ha giocato con il Lecce. Diawara in gruppo – FOTO

Archiviati i due successi consecutivi nella gara di andata di Europa League (1-0 con il Gent) ed in campionato (4-0 ai danni del Lecce), la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria per preparare la trasferta di Gand. Da valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini e Cengiz Under, usciti acciaccati dalla partita di ieri. I giallorossi saranno chiamati a dare continuità ai risultati e staccare il pass per accedere agli ottavi di finale. Mercoledì la rifinitura a Trigoria e poi la partenza per Ostenda, l’aeroporto alla periferia di Bruges più vicino a Gand.

INDISPONIBILI

Nicolò Zaniolo: rottura del legamento crociato anteriore con annessa lesione meniscale, stop di sei mesi.

Davide Zappacosta: rottura del legamento crociato del ginocchio destro, rientro tra 1 mese.

Amadou Diawara: lesione al menisco esterno del ginocchio sinistro, rientro a marzo.

Antonio Mirante: lesione del menisco del ginocchio sinistro, stop di circa un mese.

Javier Pastore: riacutizzarsi del dolore per l’edema osseo, stop da definire.

ALLENAMENTO

Ore 11.00 – La squadra si è ritrovata questa mattina verso le ore 11:00 al Fulvio Bernardini. Chi è sceso ieri in campo ha effettuato una seduta di scarico in palestra. Tutti gli altri hanno lavorato in campo con mister Fonseca. Da sottolineare che Diawara ha lavorato con il gruppo.

PROBABILE FORMAZIONE

Data l’assenza nella lista Uefa di Bruno Peres, sulla corsia di destra dovrebbe esserci Santon, in vantaggio su Spinazzola. Al centro confermata la coppia Smalling-Mancini, così come Kolarov a sinistra. A centrocampo Veretout e Cristante mentre va verso una maglia da titolare Carles Perez, a segno all’andata. In dubbio Pellegrini, se non dovesse farcela Mkhitaryan scala al centro con Kluivert a sinistra.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov, Veretout, Cristante, Carles Perez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.