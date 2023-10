Roma, rieccoti Dybala e Renato Sanches. Mistero Smalling. Mou a rischio deferimento

L'argentino e il portoghese si sono rivisti in gruppo a Trigoria. Le condizioni del centrale, invece, continuano a preoccupare lo Special One che intanto è pronto ad un altro scontro con la Lega dopo le dichiarazioni post Inter

Cresce l'attesa per il derby. Dybala, la Fontana di Trevi per la proposta a Oriana

Intanto è partito il conto alla rovescia per il derby di Roma in programma il prossimo 12 novembre. I biglietti, a partire da oggi, sono in vendita e si sono registrate già lunghe file per accaparrarsi il tagliando della super sfida. Sul fronte mercato, l'obiettivo di Tiago Pinto è quello di far rimanere Lukaku nella Capitale e una carta potrebbe essere quella dello scambio con Abraham. Intanto, i giallorossi, hanno il loro avversario di Coppa Italia. Si tratta della bestia nera Cremonese, che già lo scorso anno ha fatto un bel scherzetto alla squadra di Mourinho. Giornata memorabile, invece, per Paulo Dybala e Oriana Sabatini. I due hanno deciso di sposarsi, e il video della proposta di matrimonio davanti alla Fontana di Trevi ha fatto rapidamente il giro del web. Infine, sul nuovo stadio, l'assessore all'urbanistica Veloccia, ha dichiarato: "Progetto definitivo tra fine anno e inizio 2024"