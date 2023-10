Dybala, dal Lecce alla Lazio: l’anno scorso solo 45′ nei derby, Mou lo vuole al top

Al suo fianco ci sarà ovviamente Romelu Lukaku. La coppia d’oro si è interrotta sul più bello ma ora sono pronti a ripartire insieme

Daniele Aloisi Collaboratore

È passato quasi un mese dalla trasferta di Cagliari nella quale Paulo Dybala è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Il suo volto preoccupato aveva spaventato tutti, ma alla fine la Joya non ha avuto problemi né al crociato né al menisco. Una lesione del collaterale mediale che però lo ha tenuto fuori con Monza, Slavia Praga e Inter. L'ultima sua immagine sul rettangolo verde è quella con la meravigliosa felpa anni 80 della Roma che ha fatto schizzare le vendite negli store. Poteva partire per Milano, ma Mourinho ha preferito lasciarlo a riposo per averlo al top della forma nelle prossime giornate. Oggi ci sarà la ripresa degli allenamenti ed è pronto a tornare a lavorare con i suoi compagni. In queste settimane non si è mai fermato e si è impegnato per recuperare anche durante i giorni di riposo.

Domenica ci sarà il Lecce. Quasi uno scherzo del destino per lui, infatti l’anno scorso si fece male dopo il rigore calciato e quello stop ha rischiato di compromettere la sua partenza per il Qatar. Il resto poi è scritto sulle pagine di storia. Adesso proprio contro i salentini tornerà a sentire il calore dello stadio Olimpico ma è inutile negare che José lo vuole tirato a lucido per il derby del 12 novembre. La stracittadina si avvicina e la Roma viene dalle due sconfitte della passata annata (non succedeva dalla stagione 2011/2012). Dybala vuole esserci visto che l’anno scorso ha saltato quello dell’andata e al ritorno è stato sostituito poco dopo l’espulsione del primo tempo di Roger Ibanez. Nei derby di Torino ha spesso lasciato il segno (3 reti ai granata) e vuole regalarsi una Joya contro la Lazio. Al suo fianco ci sarà ovviamente Romelu Lukaku. La coppia d’oro si è interrotta sul più bello ma ora sono pronti a ripartire insieme. La Curva Sud è già pronta e sta preparando la coreografia da oltre un mese.

Dybala, rientro in gruppo e il Lecce: Mou rivede la luce — “A San Siro senza metà squadra”, queste erano state le parole di Mourinho dopo la sconfitta contro l’Inter. Domenica arriva il Lecce e il mister spera di recuperare più giocatori possibili. Dybala è ‘la luce della squadra’ è pronto a tornare. Prima dell’ultima sosta del 2023 i giallorossi affronteranno Lecce, Slavia e Lazio. L’argentino contro i salentini vuole esserci dal 1’, ma deciderà con lo staff in questi giorni. Probabilmente salterà la trasferta di Praga dove basterà anche un pareggio per mettere in cassaforte il primo posto del girone. Poi il derby della Capitale che è uno spareggio Champions. Manca ancora la vittoria in uno scontro diretto e un’altra sconfitta significherebbe dire addio alle speranze di quarto posto. Anche Spinazzola sembra essere sulla via del recupero mentre sono ancora avvolte nel dubbio le condizioni Smalling e Renato Sanches. Il primo dopo aver svolto varie sessioni con il gruppo si è fermato di nuovo, mentre il secondo è ai box dalla trasferta europea con lo Sheriff ed ha collezionato in stagione solamente 98'. Procede il recupero di Lorenzo Pellegrini: il capitano ha messo nel mirino la stracittadina.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.