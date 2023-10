Smalling, due mesi in infermeria: Mourinho perde la pazienza. Con il Lecce è in dubbio

L'inglese manca dalla sfida contro il Milan. Si è allenato in gruppo la scorsa settimana ma ha saltato anche Slavia e Inter

Redazione

David Fincher non sta pensando a un sequel del ‘curioso caso di Benjamin Button’, ma sicuramente il mistero sulle condizioni di Smalling merita un approfondimento. L’inglese è out dal 1 settembre: la partita contro il Milan resta ancora l’ultima volta che i tifosi e Mourinho lo hanno visto in campo. Domani saranno passati due mesi e non c’è ancora traccia di un suo ritorno. Il mister portoghese sta perdendo la pazienza poiché l’ex Manchester United non riesce a recuperare dal problema al tendine e non ascolterebbe in toto le indicazioni dello staff medico. La sua dieta vegana, inoltre, gli impone una determinata preparazione estiva che fino a oggi non sta dando i suoi frutti. Lo Special One aveva già mandato qualche frecciatina nelle settimane scorse: “A volte si potrebbe scendere in campo anche con un po’ di dolore”.

Adesso il rapporto tra i due non è più idilliaco come qualche mese fa e Smalling deve darsi una mossa per riconquistare la fiducia del tecnico e del popolo giallorosso. Prima di Milano si era allenato più volte con il gruppo ma non è apparso nei convocati né con lo Slavia né con l’Inter. Mourinho era stata ironico e puntiglioso nella conferenza post gara contro i cechi: “Torna domenica? Quale domenica?”. Ad oggi resta ancora in dubbio per il match dell’Olimpico contro il Lecce.

Smalling ‘caso clinico’: 72 partite saltate dal 2019 — Chris Smalling non è nuovo a infortuni lunghi. Mourinho lo sa bene e lo definirebbe un ‘caso clinico’. L’inglese, però, dopo i tanti stop nelle due annate con Fonseca sembrava aver recuperato la forma con lo Special One. Non a caso la società gli ha dato fiducia rinnovandogli il contratto. Le partite saltate da quando è alla Roma sono ben 72. Quest’anno è già a 10: a cavallo tra settembre e ottobre ha già alzato bandiera bianca più volte rispetto alla passata stagione (7). Un problema non da poco per José che è costretto a rinunciare al suo difensore migliore e a trovarsi con la coperta corta nel pacchetto arretrato. Kumbulla è sulla via del recupero, ma ci vorrò ancora del tempo e ad oggi gli unici centrali di ruolo a disposizione sono Mancini, Llorente e Ndicka. Un numero misero per una squadra che gioca con la difesa a tre.

