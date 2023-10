Coppa Italia, la Cremonese raggiunge la Roma agli ottavi: battuto il Cittadella

Sarà ancora una volta Roma-Cremonese in Coppa Italia. La squadra di mister Stroppa, infatti, ha battuto ai tempi supplementari il Cittadella guadagnandosi il pass per gli ottavi di finale dove incontrerà proprio i giallorossi. A risultare decisivo è stato un gol di Coda al 120', dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari con le reti di Bertolacci e Vita. Negli ultimi concitati minuti è stato espulso anche Stroppa che dunque salterà la gara con la Roma. Lo scorso anno fu proprio la Cremonese a eliminare dalla competizione la squadra di Mourinho. All'Olimpico, Dessers e l'autogol di Celik spianarono la strada alla formazione dell'ex allenatore Ballardini verso la semifinale. Inutile il gol nel finale di Belotti per l'1-2 conclusivo. La Roma dunque affronterà un fantasma del suo passato, con la speranza di riscrivere un esito diverso. La sfida sarà in programma il prossimo 3 gennaio.