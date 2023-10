Mercato Roma, si punta a far restare Lukaku: ipotesi scambio con Abraham

I giallorossi faranno di tutto per cercare di far restare BigRom nella Capitale e una carta potrebbe essere quella di inserire l'inglese nella trattativa con il Chelsea

Romelu Lukaku e la Roma si sono trovati insieme da poco tempo, ma l'impatto devastante che ha avuto BigRom con la maglia giallorossa, induce obbligatoriamente a pensare anche a ciò che fare la dirigenza per provare a trattenerlo nella Capitale. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Roma tenterà il tutto per tutto per mantenere il belga con sé, approfittando di un rapporto ormai ai ferri corti tra il giocatore e il Chelsea. Il nodo è sicuramente legato alla formula, con i Blues che vorrebbero la cessione a titolo definitivo. Una carta che potrebbe giocarsi Pinto è quella di inserire nella trattativa Tammy Abraham. Il Chelsea, infatti, ha bisogno di un nuovo centravanti e il direttore sportivo portoghese potrebbe sacrificare proprio il numero 9 giallorosso pur di abbassare il prezzo e convincere il club di Premier League. Ovviamente bisogna valutare anche l'effettivo interesse dei Blues a far ritornare a Londra Tammy, ma c'è ancora tempo per capire la mossa giusta. La Roma, però, vuole continuare a tutti i costi il suo matrimonio con Lukaku.