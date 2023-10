Giudice Sportivo, multa di 3mila euro alla Roma. Paredes salta il Lecce

Archiviata la 10ª giornata di Serie A che ha visto la Roma perdere 1-0 in casa dell'Inter, sono arrivate anche le decisioni da parte del Giudice Sportivo. Durante il match del "Meazza", Leandro Paredes è stato ammonito ed è giunto alla sua quinta sanzione. Per il centrocampista giallorosso dunque, scatta la squalifica per la prossima giornata di campionato in programma contro il Lecce. La società giallorossa è stata punita con una multa di 3 mila euro "per aver ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo". Ammenda di 1.500 euro anche per Mancini dopo il giallo ricevuto con l'Inter (terza sanzione) aggravata perché capitano della squadra. Seconda sanzione, invece, per Cristante e prima per Ndicka. Proprio a proposito della gara con i nerazzurri, il club è stato punito con un'ammenda di 5 mila euro per i cori insultanti nei confronti di Lukaku.