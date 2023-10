Il difensivista Mourinho. Il calcio vintage che ha smesso di funzionare

La strategia del bus ha retto per 80 minuti, poi Dimarco e Thuram hanno sorpassato il pullman della Roma e amen. José Mourinho ha attaccato l'arbitro e la Lega e ha imprecato per le tante assenze, ma se avesse goduto di Pellegrini, Smalling, Abraham, Spinazzola e Sanches , avrebbe giocato la stessa partita di vigile attesa, scrive Sebastiano Vernazza su La Gazzetta dello Sport .

Mou è un Allegri che ce l'ha fatta in Europa e nel mondo , perché ha vinto due Champions, due Europa League e una Conference, ma le linee guida sono le stesse. E rispetto ad Allegri oggi ha un altro problema: alla Roma è un allenatore in scadenza, dunque depotenziato.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.