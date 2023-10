Roma, Mou rinunciatario adesso spacca la tifoseria

Lo Special One è sempre meno "special" soprattutto per come gioca la squadra

Redazione

La Roma è tornata da San Siro molto più ridimensionata di quanto dica l’1-0 maturato sul campo, scrive Gianluca Piacentini su Il Corriere della Sera. Il giorno dopo, in casa giallorossa, è quello delle critiche, ormai nemmeno più troppo velate, da parte di buona parte della tifoseria nei confronti di Mourinho. Lo Special One, insomma, è sempre meno «special», soprattutto per come gioca la squadra, «accusata» di essere scesa in campo con un atteggiamento troppo rinunciatario.

E se da una parte ci sono nelle radio e sui social tifosi che gli concedono delle attenuanti - la formazione rimaneggiata a causa delle tante assenze, i due giorni in meno di riposo rispetto all'Inter e la superiorità della rosa nerazzurra - dall'altra cresce il numero degli scontenti. "

