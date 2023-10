Mourinho-Lega, altro scontro: rischia il deferimento per le frasi post Inter-Roma

Lo scontro tra Mourinho e la Lega Serie A sembra non finire mai. Lo Special One, dopo la partita contro l'Inter, senza peli sulla lingua ha attaccato Maresca per la gestione delle ammonizioni: "I cartellini gialli sembravano scelti, non c'è stato rispetto per i miei giocatori". Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport la Procura Federale sta valutando l'apertura di un fascicolo per le dichiarazioni del tecnico e rischia il deferimento. Era già successo la scorsa stagione dopo la polemica con Chiffi. Inoltre Mou a San Siro aveva criticato anche la scelta di giocare di domenica alle ore 18 e non di lunedì. Nella giornata di ieri era arrivata la risposta dell'ad della Serie A De Siervo: "Stimo Mourinho per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi il tema doveva essere gestito meglio. Dobbiamo considerare che esistono giorni e orari in cui c’è il picco di ascolti televisivi". Il club giallorosso non ha gradito queste parole.