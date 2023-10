Smalling, ladri entrano in casa per rubare la cassaforte: indaga la Polizia

Nuova sventura per Chris Smalling. Oltre alle difficoltà in questo avvio di stagione sul campo, anche fuori dal terreno di gioco il centrale inglese non se la passa benissimo. Il giocatore della Roma, infatti, come riportato da Repubblica, è stato vittima di un nuovo furto presso la sua abitazione in zona Tor Carbone. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero rotto il vetro di una finestra e sarebbero entrati nel tentativo di rubare la cassaforte, senza, però, riuscirci. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia per gli accertamenti di rito. Smalling verrà ascoltato nelle prossime ore per denunciare eventuali oggetti mancanti. Non è la prima volta che il difensore di Mourinho subisce una rapina. Nel 2021 l'inglese ha vissuto attimi di terrore insieme a tutta la sua famiglia quando fu preso in ostaggio dai ladri.