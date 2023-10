Stadio della Roma, Veloccia: “Progetto definitivo tra fine anno e inizio 2024”

Le parole dell'Assessore all’Urbanistica: "Sapevamo sin dall’inizio che questi cittadini, che si facesse o meno il dibattito pubblico, sarebbero rimasti estremamente contrari allo stadio"

Redazione

L’Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma Maurizio Veloccia ha rilasciato un'intervista a TAG24. Queste le sue parole sul progetto del nuovo stadio della Roma:

Oggi si conclude la fase del dibattito pubblico e Roma Capitale dovrà osservare se la società giallorossa modificherà il progetto in base alle criticità evidenziate. Come ha vissuto questa fase che si conclude oggi con l’Aventino dei comitati che hanno lasciato la sala? “Sapevamo sin dall’inizio che questi cittadini, che si facesse o meno il dibattito pubblico, sarebbero rimasti estremamente contrari allo stadio. L’importante è che ciascuno sia consapevole che la democrazia non dà ragione a chi strilla di più, ma a chi rappresenta la maggioranza dei cittadini. Il dibattito è andato bene perché abbiamo approfondito tante questioni e anche delle richieste dei comitati. Adesso sta alla Roma far tesoro di queste osservazioni, sta a loro presentare un progetto che sia conforme ai vincoli che sono stati posti dall’Assemblea Capitolina. A quel punto ci sarà la nuova delibera e la conferenza dei servizi definitiva”.

Quando attendete delle novità da parte della Roma per procedere nell’iter con il progetto definitivo? “La Roma ha confermato il lavoro che sta facendo, le tempistiche sono di fine anno ed inizio 2024. Dobbiamo anche ricordare che il precedente progetto di Tor Di Valle rimase un anno fermo in Conferenza dei Servizi. Elaborati e dati non erano sufficienti, è chiaro che oggi l’auspicio è che questo progetto possa essere completo ed esaustivo. Anche se dovessero metterci un mese in più va bene, l’importante è che poi al vaglio della Conferenza dei Servizi decisoria e quindi decisiva possa essere approvato”.

Si sente che non accadrà sullo stadio di Pietralata quanto accaduto a Tor di Valle? Quanto leggono sui giornali i cittadini li sta spaventando “Per la vicenda di Tor Di Valle va atteso lo sviluppo giudiziario, io posso garantire per quanto mi riguarda che evidentemente per lo stadio di Pietralata tutto verrà fatto e continuerà ad essere fatto nella massima trasparenza e anche il dibattito pubblico lo dimostra”.

