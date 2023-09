Roma, la coppia Dybala-Lukaku scalda i motori. Primavera, 0-3 a tavolino

Sconfitta a tavolino per la Roma Primavera. Sul nuovo stadio nessun rallentamento

Doccia gelata per la Roma Primavera quest'oggi. Il Giudice Sportivo, infatti, ha decretato la sconfitta per 0-3 a tavolino per il match contro l'Empoli: il motivo è legato alle regole dei fuoriquota. Sul nuovo stadio giallorosso, l'Assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, ha fatto il punto della situazione: "Dobbiamo vivere alla giornata, da parte dell'amministrazione e della Roma mi pare ci sia grande determinazione. Credo ci siano le condizioni per andare avanti con fiducia". Zibi Boniek, invece, ha escluso i contatti con la società giallorossa per un suo possibile ritorno da dirigente, ma si è soffermato anche sul nuovo acquisto Lukaku. Proprio riguardo l'attaccante belga, dall'Inghilterra è stato svelato un retroscena di mercato che lo vede protagonista insieme al suo compagno di nazionale Doku. La Uefa, intanto, ha omaggiato El Shaarawy per il suo gol contro il Chelsea in Champions League del 2017, mentre Abraham si sta concedendo qualche ora di relax insieme la sua famiglia. La Roma è una società che rimane spesso nel cuore anche di quei calciatori che sono andati via. Tra questi c'è sicuramente Diego Perotti. El Monito ha immortalato i suoi figli con indosso la maglia giallorossa.