Boniek: “Nessun contatto, ma potrei dare una mano alla Roma. Innamorato di Lukaku”

In queste settimane, oltre che di Totti, si è parlato molto anche di Zibi Boniek come possibile ingresso in società per aiutare Mourinho e la dirigenza giallorossa. L'ex campione polacco è intervenuto a Radio Romanista.

“Si può lavorare bene anche così, poi ad aprile deciderà anche la proprietà cosa fare. Io non so per quale motivo ci sia bisogno di un contratto lungo per stare tranquillo. Non so perchè ci sia il bisogno di parlarne con largo anticipo. Anche Pinto in scadenza? Non è l’unico dentro Trigoria, è il modo di lavorare degli americani e io lo condivido. Bisogna essere sempre in prova, anche se secondo me Pinto sta facendo bene il suo lavoro”.