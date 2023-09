Giappone-Turchia, Celik in panchina nell’amichevole contro i nipponici

Il terzino giallorosso, dopo essere stato titolare nella sfida all'Armenia dello scorso 8 settembre, non è sceso in campo per tutto il match giocato contro la squadra di Moriyasu

Prima del rientro nelle rispettive squadre di club, c'è ancora tempo per qualche match con le nazionali. Alle 14.30 sono scese in campo Giappone e Turchia con la vittoria dei nipponici per 4-2. La sfida amichevole, disputatasi alla Cegeka Arena in Belgio, non ha visto protagonista dal primo minuto il terzino della Roma, ZekiCelik. Il commissario tecnico Kuntz, infatti, ha deciso non schierarlo in campo da titolare. Nella partita dello scorso 8 settembre contro l'Armenia, invece, il giocatore giallorosso è partito dall'inizio, per poi essere sostituito nel secondo tempo. Nonostante i tanti cambi eseguiti nel corso della ripresa, Celik è rimasto a guardare i compagni per tutti i 90 minuti.