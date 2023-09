Empoli, ripresa degli allenamenti in vista della Roma: tornano alcuni nazionali

Terminata la sosta per le nazionali, la Roma tornerà in campo all'Olimpico per cercare i suoi primi tre punti in campionato. L'avversario, nella gara prevista domenica alle 20.45, sarà l'Empoli di Zanetti. I toscani, dopo il giorno di riposo concesso ieri, si sono ritrovati al Sussidiario per preparare la sfida ai giallorossi. Il tecnico degli azzurri può sorridere visto il ritorno di alcuni nazionali: Bereszynski, Berisha, Ismajli e Ebuehi. Zanetti, in attesa di riavere tutti a disposizione, lavorerà sul 4-3-3 che ha schierato in campo contro la Juventus. Anche per l'Empoli, la classifica piange dopo le prime giornate in cui sono arrivate tre sconfitte su tre e la voglia di rivalsa è tanta. La Roma si ritroverà davanti una squadra agguerrita e affamata di punti.