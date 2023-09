Dall’Inghilterra: Lukaku bloccò il trasferimento di Doku al Chelsea

Il neo acquisto giallorosso, in passato, convinse il suo compagno di nazionale a non scegliere i Blues per il futuro. Ora, il talento belga, si è trasferito al Manchester City per circa 60 milioni

Redazione

Jeremy Doku è un giovane talento belga che si è appena trasferito dal Rennes al Manchester City per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Il suo avvento in Premier League, però, sarebbe potuto avvenire molto prima se non fosse stato per Lukaku. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Evening Standard, il neo attaccante della Roma avrebbe bloccato il trasferimento di Doku al Chelsea quando il classe 2002 vestiva ancora la maglia dell'Anderlecht. Ad affermarlo è stato proprio il direttore del settore giovanile del club belga, Jean Kindermans: "Ricordo di aver portato Romelu nel mio ufficio riguardo al problema di convincere i giovani giocatori a impegnarsi con noi, Doku in particolare. Lukaku lo ha chiamato e ha convinto Jeremy a restare".

