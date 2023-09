Italia-Ucraina, Spinazzola di nuovo fuori dai convocati. C’è Cristante

Spinazzola resta ancora fuori. Dopo l'esclusione dai convocati nel match contro la Macedonia del Nord di sabato, l'esterno della Roma non è stato inserito da Spalletti neanche nella lista dei giocatori a disposizione per lo scontro di stasera con l'Ucraina a Ssn Siro. Resta quindi Bryan Cristante l'unico rappresentante giallorosso in Nazionale dopo i forfait di Pellegrini e Mancini. Assenti dai convocati anche Tonali, per cui si parla di un possibile infortunio, e Provedel.