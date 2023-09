Turchia-Italia Under 21, Bove inizia dalla panchina

L'Italia Under 21 è pronta a scendere in campo per la sfida contro la Turchia, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Dopo il pareggio per 0-0 contro la Lettonia, gli azzurrini vanno a caccia di tre punti importanti per smuovere la classifica. Nella formazione titolare scelta dal commissario tecnico Nunziata, non è presente Edoardo Bove. Il centrocampista della Roma, nella scorsa partita è stato tra i protagonisti che sono partiti dal primo minuto. Non è escluso, però, che il calciatore giallorosso possa entrare a partita in corso, soprattutto nel caso in cui il risultato non dovesse sbloccarsi.