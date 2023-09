El Shaarawy, la Uefa ricorda il suo gol in Champions League contro il Chelsea

Alla Roma e ai suoi tifosi le grandi notti di Champions League mancano davvero molto. Per provare a tamponare la nostalgia, il profilo ufficiale della competizione, ha postato il video che ricorda il gol di Stephan El Shaarawy contro il Chelsea nel 2017. In quella partita dell'Olimpico, valevole per la fase a gironi, il Faraone realizzò una doppietta lampo che spianò la strada alla squadra giallorossa. Perotti, nel secondo tempo, mise la parola fine sul match con un meritato 3-0. Il match con i Blues, fu l'inizio della splendida cavalcata che portò la Roma di Eusebio Di Francesco ad arrivare fino alla clamorosa semifinale di Champions League contro il Liverpool.