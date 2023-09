Roma, esterni senza assist: da quando c’è Mourinho solo la Lazio ha fatto peggio

Dal 2021/22, anno dell'arrivo del portoghese, i giallorossi hanno raccimolato appena 10 assist dai 'quinti' di centrocampo: peggio solo i biancocelesti, che però hanno quasi 30 gol segnati in più. Domina l'Inter

Gli esterni della Roma sono i peggiori della Serie A nelle ultime tre stagioni. Anzi, due stagioni e tre partite. Un dato di fatto, che speriamo cambi in fretta. Peggio dei giallorossi in realtà ha fatto la Lazio, ma anche questo dato impone poi una specifica. Partiamo dalla considerazione che i cosiddetti quinti in tutta la gestione Mourinho hanno inciso praticamente zero. Questa è un'impressione saldamente supportata dalle statistiche, che vedono gli esterni della Roma aver prodotto nelle stagioni 2021/22, 2022/23 e 2023/24 - quelle con lo Special One in panchina - la miseria di 10 assist vincenti. Nel primo anno ne è arrivato uno da Vina e Calafiori, due da Karsdorp. Lo scorso anno invece uno da Celik e Zalewski mentre Spinazzola ha dominato con quattro, salvando i giallorossi dall'ultimo posto. Il confronto con tutti gli altri terzini (per chi gioca a quattro) e gli esterni di centrocampo (per chi come la Roma gioca a tre in difesa) che si sono succeduti in SerieA è impietoso a dire poco. L'analisi è su tutte le squadre che hanno partecipato a entrambe le stagioni 2021/22 e 2022/23. Aggiungendo poi anche le tre giornate del campionato in corso.

Roma penultima per assist dagli esterni dal 2021/22: in 15 hanno fatto meglio L'ultimo posto, curiosamente, in questa classifica se lo aggiudica proprio la Lazio con appena 7 assist dai terzini: tre da Lazzari nel 21/22 e quattro da Marusic, Lazzari e Hysaj nel 2022/23. La squadra di Sarri, però, giocando con il tridente offensivo ha preso i rifornimenti dagli esterni (6 assist da Zaccagni, 8 da Felipe Anderson e 4 da Pedro) e soprattutto dai centrocampisti (11 da Milinkovic-Savic e 11 da Luis Alberto). Questo nel 2021/22. Stessa situazione lo scorso anno: 8 assist Milinkovic-Savic, 7 Luis Alberto, 7 Zaccagni, 6 Felipe Anderson e 5 a testa per Immobile e Pedro. Discorso simile per la Roma, che ha distribuito gli assist nel 2021/22: Veretout con 8, Pellegrini e Zaniolo 5, Mkhitaryan 6, Abraham e Shomurodov 4. Lo scorso anno invece il top assist man è stato Dybala con 7, poi Pellegrini a 5 e Abraham a 4. Risultato: la Lazio ha segnato in due anni 28 gol in più. Quest'anno nessuna delle due romane ha ancora ricevuto passaggi vincenti da terzini o esterni e la sensazione è che ai giallorossi manchi maledettamente quella fonte di gioco. Un'alternativa valida al classico lancio a Lukaku o il 'palla a Dybala e vediamo che succede'. Al momento Celik, Karsdorp, Kristensen, Spinazzola e Zalewski - a cui si aggiunge El Shaarawy - non sembrano proprio in vena di cambiare rotta. Se poi il paragone si allarga alle altre big (ma non solo) diventa imbarazzante.

Se solo la Lazio ha fatto formalmente peggio della Roma dal 2021/22, sono 15 le squadre che hanno fatto meglio. In testa c'è come prevedibile l'Inter a quota 36 grazie ai vari Dimarco e Dumfries, seguita dal Napoli e dal Verona entrambe a quota 28. Mattatori Di Lorenzo (11), Mario Rui (13), Lazovic (10 da esterno, senza quindi considerare quelli da trequartista) e Faraoni (10). La classifica continua poi con l'Atalanta (24), il Torino (21), il Milan e la Juve appaiate a 20. Per dire la sua con forza nella lotta Champions Mourinho ha bisogno dell'apporto concreto a livello realizzativo, visto che anche nei gol segnati gli esterni della Roma arrivano appena a quota 5 (El Shaarawy ne ha segnato solo 1 partendo da 'quinto') dal 2021/22. Un altro dato impietoso. Così Lukaku va sfruttato anche sui palloni alti e i cross, oltre al fatto che sarebbe utile allargare le difese avversarie utilizzando un gioco produttivo sulle fasce in modo da liberare spazi anche in mezzo al campo per Big Rom. Senza costringerlo al costante corpo a corpo, più faticoso, spalle alla porta, ma provando invece a lanciarlo in profondità. Intanto, però, basterebbe cominciare a ritoccare il dato degli assist. Di seguito la classifica completa dal 2021/22 ( si nota che anche aggiungendo i 3 assist di El Shaarawy arrivati da trequartista e toccando quota 13, la Roma scavalcherebbe solo l'Empoli): Inter (36), Verona (28), Napoli (28), Atalanta (24), Torino (21), Juventus (20), Milan (20), Sampdoria (19), Salernitana (16), Fiorentina (16), Sassuolo (16), Bologna (15), Udinese (14), Spezia (14), Empoli (12), Roma (10), Lazio (7).

