Abraham, qualche ora di relax con la famiglia: l’inglese è in vacanza a Capri

Tammy Abraham sta continuando la sua riabilitazione dopo l'infortunio al ginocchio arrivato nell'ultima gara della scorsa stagione, contro lo Spezia. L'attaccante inglese ne avrà ancora per molto e il suo ritorno è previsto per l'inizio del 2024. Dopo tanto lavoro fisioterapico ed esercizi in palestra, il centravanti si sta godendo qualche ora di relax insieme alla sua famiglia. Come mostrato dalla moglie Leah Monroe su Instagram, la meta scelta è quella di Capri. La coppia è in viaggio insieme al figlio. L'assenza di Abraham è stato coperta con l'arrivo di Azmoun e soprattutto Lukaku. Il giocatore inglese, una volta recuperato al 100%, dovrà sudare parecchio per guadagnarsi lo spazio al centro dell'attacco.