Perotti, la Roma è rimasta nel cuore: i figli indossano la maglia giallorossa

L'ex attaccante argentino non dimentica il suo trascorso nella Capitale. Sui social lo scatto con i bambini e la divisa con il numero 8

Diego Perotti e la Roma hanno vissuto stagioni molto intense. Arrivato nella Capitale nel 2016, agli ordini di Luciano Spalletti, il giocatore argentino, nonostante i tanti stop fisici, ha sempre messo in mostra il suo attaccamento alla maglia giallorossa. Per tutti i tifosi, resta indimenticabile quel suo gol a tempo scaduto il 28 maggio 2017 contro il Genoa. Una rete che portò la Roma a qualificarsi in Champions League, nel giorno dell'ultimo saluto a Francesco Totti. Su Instagram, El monito ha postato una foto con i suoi figli che indossano la maglia della Roma. Il numero e il nome dietro le spalle sono proprio quelli di quando vestiva i colori giallorossi.