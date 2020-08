Roma, idea Musso per la porta e Cetin in prestito al Verona. Schick-Leverkusen: la chiave è Havertz

Ancora pochi giorni e la Roma si ritroverà a Trigoria per il primo raduno stagionale. Un mix eterogeneo, fatto di calciatori sicuri del loro futuro in giallorosso, esuberi di mercato e individualità dal destino in bilico. Uno di questi ultimi potrebbe essere Pau Lopez, che con un post lockdown caratterizzato da insicurezze tecniche e dubbi caratteriali potrebbe essersi giocato il ruolo di numero uno. “La Roma è una grandissima squadra, certo che sarebbe una possibilità. Se dovesse arrivare un’offerta la valuteremo”. A parlare così è stato Vicente Montes, agente di Juan Musso, portiere argentino dell’Udinese autore di una stagione maiuscola con i friulani. “Se Pau Lopez dovesse andar via e loro dovessero cercare un portiere, perché no? Ovviamente c’è bisogno di un’offerta che soddisfi Juan ma anche l’Udinese, che chiede 25-30 milioni ma su cui possiamo lavorare”. Nel novero dei numeri uno tra cui scegliere figura sempre il nome di Mattia Perin, un altro bianconero, sul quale però si fanno minacciose e insistenti le ombre della Premier.

Cetin al Verona. Schick-Leverkusen, ore decisive. Pedro scalda i motori

Chi sicuramente non rimarrà nella Capitale è Patrick Schick. Dopo una stagione positiva con il Lipsia, culminata con il raggiungimento della semifinale di Champions, il ceco continua ad avere un mercato importante specialmente in Bundes. E chissà se la mano non possa arrivare dall’ex Voeller, che attende novità importanti dalla trattativa Havertz-Chelsea per muovere così il gruzzolo sul centravanti giallorosso. Dalla Londra blues si è mosso Pedro, che domani sosterrà le visite mediche ufficiali a Villa Stuart. Il percorso di recuperò dopo il problema alla spalla procede speditamente e lo staff romanista conta di averlo a disposizione tra circa un mese. Proseguiranno i rispettivi percorsi di crescita lontano da Roma sia Mert Cetin, ufficializzato oggi al Verona dal club, sia Salvatore Pezzella, andato in prestito alla Reggiana.

Totti infuriato: dura polemica con ‘Gente’

Oltre al mercato dei calciatori si accende in casa romanista anche quello dei dirigenti. Nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Gianluca Petrachi, a cui starebbe pensando l’Inter qualora i rapporti con Ausilio si facessero insostenibili. Alla base dell’idea la grande amicizia tra Petrachi e Conte, la stessa che secondo molti poteva propiziare l’arrivo dell’attuale tecnico nerazzurro nella Capitale. L’amore invece per il giallorosso potrebbe portare a un ritorno di Daniele De Rossi, come allenatore delle giovanili, o di Francesco Totti. Quest’ultimo è stato protagonista di una dura polemica con ‘Gente’, con la direttrice Monica Mosca che ha voluto chiarire in persona la situazione: “Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel. Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia: questo era l’intento”.