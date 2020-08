Perin, non solo la Roma. Ipotesi Premier per il portiere

Tra le priorità del calciomercato per la nuova Roma targata Friedkin, ci sarà con molta probabilità quella del portiere. Secondo quanto riporta tuttosport Mattia Perin, in lizza per sostituire Pau Lopez visti i buoni rapporti tra Fienga e Paratici, sarebbe entrato nel mirino anche di alcuni club di Premier League. L’ex Genoa rimane ad oggi una delle priorità anche dell’Atalanta, che attende di capire il futuro di Gollini. Per i giallorossi da non escludere l’ipotesi Musso, con l’agente a che a forzaroma.info si è detto possibilista su un suo approdo nella Capitale.