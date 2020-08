Dalla Germania: il Bayer Leverkusen alzerà l’offerta per Schick quando Havertz andrà al Chelsea

Adesso si sta godendo le vacanze, sicuramente col telefono a portata di mano. Perché Patrik Schick sa che nelle prossime settimane si deciderà il suo futuro. La Roma vuole monetizzare dalla sua cessione, circa 25 milioni. Il Lipsia lo vorrebbe anche riprendere (specialmente in prestito) ma non è disposto a spendere tanto. Il suo prossimo anno però potrebbe essere ancora in Germania: come riporta la “Bild”, su di lui c’è il Bayer Leverkusen che potrebbe aumentare l’offerta a Trigoria non appena sarà chiuso il trasferimento del super talento Kai Havertz al Chelsea.

A Patrik piacerebbe restare in Bundesliga, il campionato che l’ha rilanciato dopo aver fallito alla Roma come vice-Dzeko. In Italia si era interessato il Milan quando in orbita c’era Rangnick, negli ultimi giorni c’è stato il sondaggio del Torino. Una cosa è certa: in giallorosso sarà solo di passaggio.