Calciomercato Roma, Torino su Schick: costa troppo, Cairo pensa al prestito

Patrik Schick è richiesto da Marco Giampaolo, nuovo tecnico del Torino. Il prezzo per l’acquisto del cartellino dell’attaccante ceco, tuttavia, rimane troppo alto per le casse di Urbano Cairo, che starebbe pensando alla formula del prestito, riporta calciomercato.com. La Roma aveva ricevuto il ‘no’ anche dal Lipsia, nonostante la rinascita in Bundesliga e Champions League, dopo essere stata disposta a scendere a 25 milioni sulla sua valutazione (inizialmente erano 29 per il riscatto dei tedeschi). Su Schick, comunque, rimane l’interesse di Hertha Berlino e Bayer Leverkusen. Proprio il Leverkusen, poi, sarebbe disposto ad aumentare l’offerta non appena sarà chiuso il trasferimento di Kai Havertz al Chelsea.