Pedro, domani visite mediche a Villa Stuart

Domani, ore 11.00 circa, Pedro sosterrà le consuete visite mediche a Villa Stuart. Dopo i controlli specifici di martedì scorso alla spalla, il calciatore spagnolo è pronto per quelli di routine nella nota clinica romana. L’ex Chelsea era sbarcato a Ciampino già nel lunedì della scorsa settimana, contemporaneamente al passaggio di proprietà ai Friedkin. Il contratto della Roma per Pedro, arrivato dai Blues a parametro zero, è già pronto: si aspetta il buon esito delle visite di domani e poi si potrà procedere con la firma sul biennale (fino al 2022) da 3 milioni netti a stagione (più bonus).