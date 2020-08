Fonseca riparte tra il futuro di Dzeko e l’ipotesi De Rossi

Giovedì Fonseca farà l’appello a Trigoria, ritrovando i suoi dopo le vacanze estive. Il tecnico si confronterà con il Ceo Guido Fienga, facendo il punto della situazione societaria e di mercato, chiedendo chiarezza sulla propria posizione, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Poi parlerà con Dzeko. Il capitano della Roma ha usato parole molto chiare e dure, accusando se stesso, i compagni e il tecnico di non aver affrontato da grande squadra il Siviglia in Europa League.

Dzeko è corteggiato dalla Juventus, club che per lui sembra pronto a sborsare 15 milioni di euro, garantendogli un contratto di tre anni a 5 milioni a stagione. Il bosniaco vorrebbe restare in giallorosso, ma prima vuole parlare con la dirigenza.

Nel frattempo si vocifera di un ritorno di Daniele De Rossi. Non è una priorità al momento ma non è escluso che si possa pensare a un ingresso da allenatore delle giovanili dell’ex numero 16. Per il momento non sono in programma incontri tra De Rossi e Fienga, ma la questione verrà affrontata nei prossimi mesi.