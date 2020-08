Pezzella alla Reggiana. Arriva il saluto della Roma: “In bocca al lupo”

Nuova avventura all’orizzonte per Salvatore Pezzella. Il centrocampista classe 2000, come riporta il profilo Twitter ufficiale della Roma, ha firmato fino al 30 giugno 2021 con la Reggiana, neo promossa in Serie B dopo i playoff di questa stagione. “Salvatore Pezzella ceduto in prestito alla Reggiana fino al 30 giugno 2021. In bocca al lupo!”, questo il messaggio lasciato dal club sui social. Sarà per Pezzella un ritorno in Emilia Romagna, visto che lo scorso hanno il centrocampista è stato in prestito al Modena dove è riuscito a collezionare ventiquattro presenze e due gol.