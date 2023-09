Roma, Dybala torna ad allenarsi. Mou chiama Totti. Gualtieri: “Stadio nel 2027”

La Joya, dopo lo stop fisico che lo ha costretto a saltare il Milan, ha ripreso il lavoro con i compagni. Lo Special One, intanto, pensa ad un nuovo ruolo per l'ex capitano giallorosso. Il Sindaco, invece, è fiducioso per l'impianto di Pietralata

Marcos Leonardo prenotato per gennaio. Dubbi su Ndicka e Renato Sanches

Il mercato si è appena concluso, ma la Roma ha già preparato il suo colpo per la sessione invernale. Marcos Leonardo, salvo clamorosi stravolgimenti, sarà un nuovo giocatore giallorosso. Per lui, c'è l'ipotesi prestito in Serie A. Dal calciomercato estivo, invece, sono arrivati sia Ndicka che Renato Sanches. Il primo è diventato un vero e proprio mistero, mentre per il secondo i dubbi sono sulla sua tenuta fisica. Mourinho ha bisogno anche di loro per risollevarsi da questo momento di difficoltà. A dare fiducia all'allenatore portoghese, un collega come Filippo Inzaghi. L'ex attaccante, è convinto che con Lukaku le cose cambieranno. Un ex Roma come Riccardo Calafiori, invece, si è appena trasferito al Bologna, ma non ha di certo dimenticato la sua avventura nella Capitale.