Roma, proseguono gli allenamenti a Trigoria: Dybala torna in gruppo

Nonostante la mancanza dei nazionali, José Mourinho può sorridere. Dall'allenamento mattutino di Trigoria, il tecnico portoghese ha ritrovato in campo Pualo Dybala. L'argentino, dopo lo stop con il Verona e la conseguente tribuna nel match casalingo contro il Milan, è tornato ad allenarsi insieme ai compagni. Si tratta di un recupero sicuramente importante in vista della sfida all'Empoli, dopo la sosta. La Joya, per cercare di velocizzare il recupero e rimettersi a disposizione dello Special One, ha anche deciso di non partire per gli impegni con la sua Argentina. Anche l'account social della Roma, ha voluto sottolineare il rientro in gruppo di Dybala con un post sui social.