Empoli, ripresa degli allenamenti in vista della Roma: rientra Daniel Maldini

I prossimi avversari dei giallorossi ritornano a lavorare per preparare la sfida dell'Olimpico. Dopo un lungo stop, in gruppo anche l'ex Spezia

La Roma, al rientro dalla sosta, dovrà vedersela con l'Empoli per cercare di conquistare la prima vittoria della sua stagione. Anche i toscani stanno attraversando un periodo molto difficile in questo inizio di campionato. La squadra di Zanetti, dopo due giorni di riposo, si è ritrovata al Sussidiario per prepararsi in vista dell'impegno contro i giallorossi, all'Olimpico. Diversi i nazionali assenti, tra cui soprattutto Baldanzi,Berisha, Marin e Bereszynski. Pronto al rientro, invece, Daniel Maldini. Il calciatore, ex Spezia, viene da un infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per un mese e mezzo.