Trigoria e nazionale belga in tandem e Lukaku sta già ritornando super

Lontani, ma virtualmente già in coppia. Anche se finora non hanno giocato neppure un minuto insieme, Romelo Lukaku e Paulo Dybala tengono sempre banco, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il belga, in questi giorni con la sua nazionale, in allenamento sta tornando a regalare meraviglie, tanto da postare un suo gol su Instagram. In ogni caso, il coordinamento con cui lo staff medico giallorosso e quello belga agiscono, sta facendo la differenza. Non basta.

Detto che l’altra nuova punta giallorossa, Azmoun, è tornata in gruppo, dall’Argentina giungono le parole di una intervista tv in cui Dybala parla della vittoria Mondiale. "Oriana non capiva cosa mi stava succedendo perché piangevo. Quando sono riuscito a parlare, mi è rivenuto in mente tutto. Volevo realizzare il sogno di mio padre. Se qualcuno meritava di alzare la coppa, era lui".

