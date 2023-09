Calafiori: “Mourinho ti cambia a livello di carisma. Il mio idolo è De Rossi”

L'ex terzino giallorosso ha sottolineato la voglia di ritornare in Serie A: "Mi sento di non aver dimostrato totalmente quello che posso fare"

Riccardo Calafiori, questa mattina, si è presentato come un nuovo giocato del Bologna . Durante la conferenza stampa, l'ex terzino della Roma , ha risposto alle domande dei cronisti ritornando anche sulla sua esperienza nella Capitale:

Con che spirito ti affacci alla Serie A? "Mi sento di non aver dimostrato totalmente quello che posso dare, voglio fare bene"

Quante vite hai vissuto? "Non è sempre una cosa positiva quando a 18 anni inizi a Roma, non è facile mantenere il livello. Al Basilea volevo dimostrare le mie qualità, ora mi sento più forte mentalmente"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.