Roma, due poltrone per cinque: Mourinho può finalmente scegliere il suo attacco

Dopo i malumori, la foto con il centravanti fantasma e una preparazione fatta con il solo Belotti, al ritorno dalla pausa per le nazionali Mourinho avrà finalmente la possibilità di scegliere il suo attacco titolare. Lo Special One potrà incastrare il proprio tandem in base all'avversario e al tipo di partita che vorrà impostare potendo scegliere tra 5 giocatori per due maglie: Lukaku, Dybala, Belotti, Azmoun ed El Shaarawy. Tra questi l'incognita più grande è sempre rappresentata dall'argentino che, sebbene abbia scongiurato qualsiasi lesione, ancora non si sta allenando con i compagni. Difficile però pensare ad una nuova panchina (o addirittura tribuna) contro l'Empoli. Potrebbe dunque esserci spazio per la prima volta per la "coppia Special" con Lukaku che con il Belgio in allenamento ma anche nei pochi minuti contro il Milan, ha già dimostrato di essere in buona condizione fisica. Con l'inserimento in pianta stabile del belga, Mourinho può definitivamente cambiare il volto al proprio reparto offensivo e di conseguenza alla stagione. Muscoli, velocità, capacità di giocare nel corto-lungo oltre ad un invidiabile fiuto del gol arricchito da una voglia di rivalsa non indifferente, tutte caratteristiche che mancano e servivano alla squadra giallorossa. Poi c'è Azmoun, arrivato tra lo scetticismo generale, ora può rappresentare una valida alternativa come seconda punta. L'iraniano porta con sé un bagaglio da 115 reti in 316 presenze e soprattutto un'ottima capacità di dialogo con il partner offensivo (48 assist in carriera). Inoltre, la sua assenza in lista Uefa potrebbe aprirgli le porte del campionato dove al momento la prima maglia è sempre stata di Andrea Belotti. In un momento dove la preparazione atletica giallorossa è finita nel mirino della critica, il Gallo invece sembra essere rinato dopo l'estate di lavoro con Mourinho. Alla voce jolly invece risponde sempre Stephan El Shaarawy. Dopo un precampionato giocato su buoni livelli, la vena da attaccante del Faraone sembra essersi esaurita con il fischio di Feliciani alla prima all'Olimpico. La sua duttilità, però, potrebbe tornare utile allo Special One soprattutto ora con il primo tour de force della stagione (7 partite in 21 giorni tra settembre e inizio ottobre). Chissà però che non verrà dirottato nuovamente sull'esterno (visto il rendimento di Spinazzola e Zalewski) formando così una Roma a trazione anteriore.