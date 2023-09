Roma, Mourinho e l’idea Totti: per lui un ruolo da intermediario con gli arbitri

Lo Special One avrebbe pensato alla figura dello storico capitano giallorosso per svolgere il compito da dirigente che lo aiuti nelle sue battaglie pubbliche

Francesco Totti e Josè Mourinho. Una coppia che farebbe brillare gli occhi a tutti i tifosi della Roma. Per ora se ne sono dette tante sul possibile ritorno dello storico capitano nella società giallorossa, ma ancora nulla è stato deciso. Secondo quanto riportato da La Repubblica, lo Special One avrebbe individuato nell'indimenticabile numero 10 romanista una figura perfetta che possa aiutarlo nel suo tormentato rapporto con gli arbitri e non solo. È da tempo che il tecnico portoghese richiede un ruolo del genere all'interno del club, un dirigente che sia ben voluto dall'ambiente e che lo sostenga nelle sue battaglie pubbliche. Attualmente, le parti ancora non ne hanno parlato, ma per Mourinho è più di un'idea. Il problema resta la voglia di Totti di ricoprire e svolgere un ruolo maggiormente operativo e più vicino alle vicende di campo.