Partnership con Enel e Q8 in attesa del main sponsor

Wandell è stato di parola con Tiago Pinto. Nella conferenza stampa di fine mercato il general manager ha citato anche “Michael” come colui “che mi deve dare un mano con gli sponsor”. E Wandell – Chief Commercial & Brand Officer giallorosso – ha risposto presente, chiudendo diversi nuovi accordi per le sponsorizzazioni nelle ultime settimane, come riporta Filippo Biafora su Il Tempo. Le novità principali in casa Roma sono le partnership con Q8 ed Enel, con quest’ultima che in qualità di Energy Partner porterà nelle casse di Trigoria quasi 4 milioni di euro complessivi nel corso degli anni. È stata inoltre rinnovata l’intesa (con aumento dell’incasso dopo una missione a Malta) con StarCasinò Sport, che sarà Infotainment Partner, aggiungendosi alla stessa Enel e ad EFootball Konami (in scadenza a fine stagione), nella categoria dei global partner del club, quella appena sotto la Imperium Partners, che vede al suo interno Adidas, Auberge Resorts e Toyota.