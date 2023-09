CIES, la classifica dei bilanci dell’ultimo anno: Roma prima tra le italiane

I giallorossi sono al sesto posto in graduatoria e al primo tra i soli club di Serie A. Insegue l'Atalanta di Gasperini

Con la fine del calciomercato estivo, il CIES Football Observatory ha stilato la classifica dei bilanci delle squadre nel 2023 . In graduatoria c'è anche la Roma che alla luce anche dei paletti del Fai Play Finanziario e del settlement agreement firmato con la Uefa, ha chiuso in attivo. I giallorossi infatti grazie al lavoro di Pinto sono saldamente al sesto posto (prima tra le italiane) con un attivo di 95 milioni alle spalle dello Shakhtar Donetsk, del PSV Eindhoven, Rennes, Benfica e Villarreal. Subito dietro la Roma c'è l'Atalanta con un guadagno di 93 milioni di euro nell'ultimo anno.

