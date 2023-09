Gualtieri: “Il nuovo stadio della Roma si farà. L’obiettivo è finirlo entro il 2027”

Giornata importante per il nuovo stadio della Roma. Questa mattina, presso la Sala delle Bandiere in Campidoglio, è andata in scena la presentazione del dibattito pubblico sul progetto del nuovo impianto giallorosso. Come riportato da Adnkronos, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è detto molto fiducioso sullo stadio di Pietralata: "Come Roma Capitale abbiamo accolto bene la volontà di fare lo stadio da parte della società. Questo ci ha portato a compiere già un pezzo di strada, il tavolo tecnico conoscerà il dibattito pubblico dopo il quale ci sarà poi una gara e l'apertura del cantiere, stiamo rispettando la tabella di marcia. L'impegno della società è molto forte, il lavoro fatto in questi mesi è importante. L'obiettivo, compatibilmente con la tabella di marcia, è di realizzarlo per il 2027". Alla conferenza, presente anche il responsabile delle relazioni istituzionali della Roma, Lucia Bernabè, che ha dichiarato: "La consegna del progetto definitivo stimiamo possa avvenire tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo"