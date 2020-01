Roma, Diawara non si opera. Villar in arrivo, Perez: nodo recompra. Ufficiale Ibanez

LE ALTRE NEWS – Intanto i biglietti del settore ospiti riservato ai tifosi giallorossi per il match di Europa League contro il Gent sono esauriti. Ad un giorno dal pareggio nel derby, Cengiz Under, tra i migliori in campo ha caricato i compagni per i prossimi impegni: “Continuiamo a combattere fino a quando otteniamo ciò che vogliamo”. E il prossimo avversario è il Sassuolo di Roberto De Zerbi, per cui da oggi sono in vendita i biglietti del settore ospiti del ‘Mapei Stadium’.