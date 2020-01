Mercato Roma, domani visite mediche per Antonucci al Vitoria Setubal

L’avventura in giallorosso è momentaneamente alle spalle: Mirko Antonucci saluta oggi pomeriggio la Capitale italiana con destinazione il Portogallo. Secondo quanto riporta Tuttomercato.web, la méta del giovane talento della Roma è il Vitoria Setubal, dove domani sosterrà le visite mediche per poi procedere alla firma del contratto. Con la formula del prestito fisso, saranno in totale 6 i mesi che legheranno il giovane Antonucci alla Primeira Liga. Con tutta probabilità l’esterno giallorosso, alla sua prima esperienza all’estero, sarà presente il primo febbraio nel big match contro il Porto, allenato dall’ex laziale Conceicao.