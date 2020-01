Mercato, dalla Spagna: definito l’affare Perez, domani l’arrivo a Roma

Dopo aver preso Ibanez e aver trovato l’accordo per Villar, la Roma si prepara a mettere definitivamente le mani anche su Carles Perez per chiudere il tris di acquisti del mercato invernale. Oggi l’esterno spagnolo ha incontrato il Barcellona per definire il suo futuro. La Roma, che ha avanzato l’offerta per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni senza clausola di controriscatto in favore dei catalani, può sorridere. Secondo Onda Cero sarebbe arrivata la fumata bianca. Domani il giocatore volerà dalla Catalogna verso Fiumicino, per poi sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto che lo legherà ai giallorossi. Battuta la concorrenza di Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Siviglia e Atalanta.