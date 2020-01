Roma, l’agente di Rafael: “Non ho sentito Petrachi, ma se chiama…”. E Olsen può lasciare Cagliari

Porte girevoli in casa Roma. Daniel Fuzato è vicino alla cessione in prestito al Vitoria Futebol Clube e per sostituirlo i giallorossi avrebbero pensato a Rafael, attualmente terzo portiere del Cagliari. Il suo agente Joao Santos a Forzaroma.info ha fatto il punto sulla situazione: “Al momento né Petrachi né il Cagliari mi hanno chiamato per aggiornarmi sulla situazione. Ovviamente la Roma è un grandissimo club e Rafael, come tutti i miei assistiti, sarebbe contento di andarci. Su di lui al momento ci sono due club. Ha il contratto in scadenza a giugno, nelle prossime ore dovrò incontrare il Cagliari per capire la loro posizione”.

OLSEN PUÒ PARTIRE – In queste la dirigenza del Cagliari sta ragionando sul da farsi. Cragno, rientrato contro l’Inter, sarà con ogni probabilità il titolare fino al termine della stagione. Come appreso dalla nostra redazione, per questo motivo Robin Olsen e il suo entourage stanno ragionando su un nuovo trasferimento. Lo svedese si era trasferito in Sardegna per giocare in vista degli Europei. Se questa possibilità dovesse ufficialmente venire meno, non è escluso che il portiere – ancora di proprietà della Roma – possa chiedere di essere ceduto. A questa situazione è legato di conseguenza anche il futuro di Rafael, che da secondo potrebbe decidere di restare a Cagliari fino alla fine della stagione.