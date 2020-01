Mercato, dalla Turchia: Everton forte su Under, il giocatore rimanda i discorsi all’estate

Cengiz Under è rinato. Ieri è stato uno dei migliori in campo per la Roma nel derby, letteralmente imprendibile a destra. Inevitabilmente per lui si torna a parlare di cessione. Come riporta Turkish Football, fonti vicine al giocatore avrebbero svelato un forte interesse dell’Everton, pronto a offrire 34 milioni di sterline per strapparlo ai giallorossi già a gennaio. Il giocatore, da poco tornato dallo stop per infortunio, gradisce la destinazione, ma rimanda ogni discorso all’estate. Sia il turco che la Roma non hanno intenzione di separarsi al momento. A giugno, nonostante il rinnovo firmato lo scorso agosto, le cose potrebbero cambiare.