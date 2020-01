Ibanez: “Felice di essere qui. La Roma ha tutto ciò che voglio, mi troverò bene” – COMUNICATO

Dopo la parentesi all’Atalanta delle scorse due stagioni, Roger Ibanez è ufficialmente un nuovo giocatore dell’AS Roma. La società giallorossa, attraverso un comunicato, sancisce definitivamente la chiusura della trattativa che ha portato il giovane brasiliano nella Capitale:

L’A.S. Roma S.p.A. rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo e gratuito, fino al 30 giugno

2021, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roger Ibañez da Silva, dalla Atalanta

Bergamasca Calcio. L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8 milioni di

euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, il pagamento di un corrispettivo

variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati

obiettivi sportivi, e il pagamento del 10% del prezzo di cessione eventualmente conseguito in caso

di futuro trasferimento del Calciatore definito prima del 30 giugno 2024.

Qualora il Calciatore non sia ceduto entro il 30 giugno 2024 è previsto il riconoscimento di un

ulteriore corrispettivo pari a 1 milione di euro e di un importo pari al 10% dell’eventuale prezzo di

cessione in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivo fisso e variabile.

Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le condizioni per

l’obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2024.

Dopo la firma del contratto sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Ibanez in giallorosso: “Sono davvero felice di essere qui. La Roma ha tutto quello che voglio, il nome e una grande squadra. Sono certo che mi troverò bene”.

Anche Guido Fienga, CEO della Roma, ha commentato l’ufficialità del nuovo acquisto giallorosso: “Crediamo molto nelle potenzialità di Roger. Siamo sicuri che già da quest’anno potrà aiutare la squadra, ma soprattutto che i prossimi mesi saranno utili al ragazzo per imparare molto del nostro progetto calcistico. Ibanez può diventare un giocatore importante per la nostra difesa”.