La Roma cambia il terzo portiere. Come riportato da Sky Sport, i giallorossi hanno ceduto in prestito Daniel Fuzato ai portoghesi del Vitoria Setubal. Una scelta questa, che permetterà al giovane brasiliano di acquisire minuti in campo. Per sostituirlo, la Roma ha chiuso per un altro portiere verdeoro: Rafael del Cagliari. Il classe ’82, già terzo portiere dei sardi dietro a Cragno e Olsen, è pronto a diventare l’alternativa a Pau Lopez e Mirante.